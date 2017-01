使用ssl加密Nginx与uptream servers之间的流量

目前工作中使用最多的还是Fabric,最近把所有服务器都装上了saltstack,但是目前并没有使用saltstack进行管理,用的最多的还是进行系统和环境的初始化。主要是因为其它同事对saltstack不够熟悉,还有就是生产上的模块和环境都比较复杂,想完全使用saltstack管理还要一个循序渐进的过程,自动化运维想要用还是要趁早建设,越晚束手束脚的地方越多

一、saltstack安装

2.1 简介

saltstack是比较流行的开源配置管理工具,主要特点有:

基于Python开发,轻量级、灵活、扩展性好 使用ZeroMQ,确保速度和可靠性 C/S架构,加密通讯,可管理海量客户端,并行能力强 配置简单、容易学习和使用

主要功能:

配置管理,自动配置系统和软件环境的状态 批量命令执行

saltstack软件组件,以下是官方文档中的介绍:

salt-master: 主控制端(Server端),也叫Master salt-minion: 被控制端(client端),也叫Minion salt-ssh : 无Minion模式,使用ssh管理客户端,类似ansible salt-syndic :任务分发的代理,向Minion端发放任务 Execution Modules:执行模块,在Minion系统上执行命令 Runners :即使用salt-run,在Master端执行的命令 Formulas (States):配置管理,描述Minion系统的目标状态 Grains :在minion启动时收集到的系统静态信息 Pillar :在Master端上定义的变量,供满足条件的Minion使用,通常是敏感信息 Reactor : 基于事件触相应的操作 Top File :入口文件 Returners :将Minion执行结果发送给第三方系统

2.2 安装

我是centos系统,直接yum安装,epel源里也有,但是比官方的老一点,推荐使用官方源安装

yum install https://repo.saltstack.com/yum/redhat/salt-repo-latest-1.el6.noarch.rpm

安装并启动Master:

yum install salt-master service salt-master start

启动salt-master后,zeromq会监听两个端口:

4505:发布消息

4506:接受消息

安装Minion:

yum install salt-minion

启动Minion端之前需在配置文件中指定Master的IP,支持IP和域名:

sed -i 's/#master: salt/master: master.52os.net/' /etc/salt/minion

启动Minion:

service salt-minion start

2.3 认证

master和minion通信之间使用AES加密。minion启动后,会生成公钥和私钥,并将公钥发送给master,被master接受后,master就能对minion发送指令了。同时Master在启动后也会生产公钥和私钥,minion端也会保留master的公钥

Master端查看key状态:

salt-key -L

服务端接受Minion的公钥:

salt-key -a salt-client

执行测试命令:

salt '*' test.ping

有返回就说明正常通信了,可以用Master管理Minion端了

二、使用saltstack进行配置管理

saltstack的配置管理通过编写sls文件实现,sls文件描述了目标系统的状态,编写sls文件之前,需先在Master端设置保存sls文件的file_roots和pillar_roots,编辑/etc/salt/master,按需添加如下内容:

file_roots: base: - /etc/salt/base prod: - /etc/salt/prod pillar_roots: base: - /etc/salt/pillar/base prod: - /etc/salt/pillar/prod

saltstack的sls文件使用YAML定义数据,top.sls文件为states的入口文件

top.sls base: '*': - init.*

看一下目录结构:

tree /etc/salt/base ├── init │ ├── cron.sls │ ├── date_time.sls │ ├── dirmode.sls │ ├── dns.sls │ ├── files │ │ ├── limits.conf │ │ └── resolv.conf │ ├── history.sls │ ├── pkg.sls │ ├── selinux.sls │ ├── sysctl.sls │ └── ulimits.sls └── top.sls

安装并更新常用的软件:pkg.sls

#install epel yum source epel-release: pkg.installed: - refresh: True #install or keep the base packages latest init_pkgs: pkg.latest: - pkgs: - yum - telnet - lrzsz - iptables - ntpdate - crontabs - policycoreutils #selinux modules for saltstack - policycoreutils-python

更改时区并校准时间:date_time.sls

include: - init.pkg date_time_setting: timezone.system: - name: Asia/Shanghai - utc: True cmd.run: - name: ntpdate time.windows.com - require: - init_pkgs

定时任务管理: cron.sls

ntp_cron: cron.present: - name: ntpdate pool.ntp.org >/dev/null - user: root - hour: 4

配置系统DNS:dns.sls

/etc/resolv.conf: file.managed: - source: salt://init/files/resolv.conf - user: root - group: root - mode: 644

更改生产目录权限:dirmode.sls

/web: file.directory: - name: /web - user: root - group: root - dir_mode: 755 - file_mode: 644 - recurse: - user - group - mode

记录所有用户bash历史命令到/var/log/bash_history.log:history.sls

/etc/profile: file.append: - text: | function log2syslog { export HISTTIMEFORMAT="[%Y-%m-%d %H:%M:%S] [`who am i 2>/dev/null| awk '{print $NF}'|sed -e 's/[()]//g'`]" export PROMPT_COMMAND='\ if [ -z "$OLD_PWD" ];then export OLD_PWD=$(pwd); fi; if [ ! -z "$LAST_CMD" ] && [ "$(history 1)" != "$LAST_CMD" ]; then echo `whoami`_shell_cmd "[$OLD_PWD]$(history 1)" >>/var/log/bash_history.log; fi ; export LAST_CMD="$(history 1)"; export OLD_PWD=$(pwd);' } trap log2syslog DEBUG - unless: grep log2syslog /etc/profile env_source: cmd.run: - name: source /etc/profile - unless: env |grep HISTTIMEFORMAT - require: - file: /etc/profile

关闭selinux:selinux.sls

permissive: selinux.mode disabled_selinux: file.replace: - name: /etc/sysconfig/selinux - pattern: SELINUX=enforcing - repl: SELINUX=disabled

更改系统最大能打开的文件数:ulimits.sls

/etc/security/limits.conf: file.managed: - source: salt://init/files/limits.conf - user: root - group: root - mode: 644 cmd.run: - name: ulimit -a - unless: grep 65535 /etc/security/limits.conf

设置内核参数:sysctl.sls

#本地tcp可使用端口范围 net.ipv4.ip_local_port_range: sysctl.present: - value: 10000 65000 #设置可以打开的最大文件数 fs.file-max: sysctl.present: - value: 2000000 #减少swap分区使用 vm.swappiness: sysctl.present: - value: 0

salt也有一些预先写好的Formulas(Formulas are pre-written Salt States),想省事可以直接拿来用,地址: https://github.com/saltstack-formulas

参考文章:

http://lixcto.blog.51cto.com/4834175/d-1