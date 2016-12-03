使用ssl加密Nginx与uptream servers之间的流量

最近要在外网搞一套监控系统，正好有一台服务器配置比较高，也没跑什么重要的业务，就拿来划了一个KVM虚拟机，可能是平时各种虚拟机用的比较多，配置起来感觉比想象中简单的多，简单记录下过程
准备工作
宿主机为centos 6.8 64位，检查宿主机CPU是否支持虚拟化：
cat /proc/cpuinfo | egrep '(vmx|svm)' | wc -l;
结果大于0表示支持
安装kvm
KVM核心软件包：
yum install kvm libvirt python-virtinst qemu-kvm virt-viewer bridge-utils
如果服务器上有桌面环境，想使用图形界面管理器virt-manager，可以安装完整的KVM环境：
yum groupinstall Virtualization 'Virtualization Client' 'Virtualization Platform' 'Virtualization Tools'
验证内核模块是否加载：
lsmod | grep kvm
启动虚拟机管理接口服务：
/etc/init.d/libvirtd start
设置开机启动：
chkconfig libvirtd on
启动libvirtd后，会自动创建了一个网卡，并启动dnsmasq服务，用来为虚拟机分配IP地址
创建虚拟机
下载虚拟机要安装的ISO系统镜像文件，之后需创建存储池，指定在宿主机上虚拟机磁盘的存储位置，创建存储目录：
mkdir -p /opt/kvm
定义一个储存池和绑定目录：
virsh pool-define-as vmspool --type dir --target /opt/kvm
建立并激活存储池：
virsh pool-build vmspool
virsh pool-start vmspool
使用存储池创建虚拟机，并通过vnc连接：
virt-install \
--hvm \ #全虚拟化
--name=zabbix \#虚拟机名字
--ram=4096 \ #分配内存
--vcpus=4 \ #分配CPU数
--cdrom=/opt/kvm/iso/CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso \ #使用的ISO
--virt-type=kvm \ #虚拟机类型
--disk path=/opt/kvm/zabbix.qcow2,device=disk,format=qcow2,bus=virtio,cache=writeback,size=100 \ #磁盘大小，格式
--network default \ #网络设置，defalut为NAT模式
--accelerate \ #KVM内核加速
--graphics vnc,listen=0.0.0.0,port=5922,password=123123\ #vnc配置
--force \
--autostart
之后使用vnc客户端连接 宿主机IP:5922，即可使用图形安装系统；也可以选择nographics模式，无需vnc在命令行下安装，建议使用vnc
安装完成后会生成:
- 虚拟机的配置文件：/etc/libvirt/qemu/zabbix.xml
- 虚拟硬盘文件：/opt/kvm/zabbix.qcow2
- NAT网络配置文件：/etc/libvirt/qemu/networks/default.xml
配置网络
KVM可以配置两种：
- NAT网络: 虚拟机使用宿主机的网络访问公网，宿主机和虚拟机能互相访问，但不支持外部访问虚拟机
- 桥接网络： 虚拟机复用宿主机物理网卡，虚拟机与宿主机在网络中角色完全相同，支持外部访问
配置NAT网络
默认会有一个叫default的NAT虚拟网络，查看NAT网络：
virsh net-list --all
如果要创建或者修改NAT网络，要先编辑default.xml：
virsh net-edit default
重新加载和激活配置：
virsh net-define /etc/libvirt/qemu/networks/default.xml
启动NAT网络：
virsh net-start default
virsh net-autostart default
启动NAT后会自动生成一个虚拟桥接设备virbr0，并分配IP地址，查看状态：
brctl show
正常情况下libirtd启动后就会启动virbr0,并自动添加IPtables规则来实现NAT,要保证打开ip_forward，在/etc/sysctl.conf中：
net.ipv4.ip_forward = 1
sysctl -p
启动虚机并设置自动获取IP即可，如果想手动指定虚拟机IP，要注意配置的IP需在NAT网段内
配置桥接网络
系统如果安装了桌面环境，网络会由NetworkManager进行管理，NetworkManager不支持桥接，需要关闭NetworkManger:
chkconfig NetworkManager off
chkconfig network on
service NetworkManager stop
service network start
不想关闭NetworkManager,也可以在ifcfg-br0中手动添加参数"NM_CONTROLLED=no"
创建网桥：
virsh iface-bridge eth0 br0
创建完后ifconfig会看到br0网桥，如果eth0上有多个IP,更改下相应的文件名，如：ifcfg-eth0:1改为ifcfg-br0:1
编辑虚拟机的配置文件，使用新的网桥：
virsh edit zabbix
找到网卡配置，改为：
<interface type='bridge'>
<mac address='52:54:00:7a:f4:9b'/>
<source bridge='br0'/>
<model type='virtio'/>
<address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03' function='0x0'/>
</interface>
我是用的br0,为虚拟机添加多块网卡只需复制多个interface，并确保mac address和PCI地址不同即可
重新加载配置：
virsh define /etc/libvirt/qemu/zabbix.xml
重启虚拟机：
virsh shutdown zabbix
virsh start zabbix
之后使用VNC连接虚拟机并设置下网络即可
常用操作
KVM相关操作都通过vish命令完成，参数虽然多，但是功能一目了然，很直观
创建虚拟机快照：
virsh snapshot-create-as --domain zabbix --name init_snap_1
也可以简写成：
virsh snapshot-create-as zabbix init_snap_1
快照创建后配置文件在/var/lib/libvirt/qemu/snapshot/zabbix/init_snap_1.xml
查看快照：
snapshot-list zabbix
删除快照：
snapshot-delete zabbix init_snap_1
排错
-
ERROR Format cannot be specified for unmanaged storage.
virt-manager 没有找到存储池，创建储存池即可
-
KVM VNC客户端连接闪退
使用real vnc或者其它vnc客户端连接kvm闪退，把客户端设置中的ColourLevel值设置为rgb222或full即可
-
virsh shutdown 无法关闭虚拟机
使用该命令关闭虚拟机时，KVM是向虚拟机发送一个ACPI的指令，需要虚拟机安装acpid服务：
yum -y install acpid && /etc/init.d/acpid start
否则只能使用virsh destroy 强制关闭虚拟机
参考文章
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Virtualization_Host_Configuration_and_Guest_Installation_Guide/index.html