使用ssl加密Nginx与uptream servers之间的流量

目前我们公司电话系统经过两年的发展，已经实现了两个异地办公室、上百部分机，三个机房节点，多家voip供应商的之间的互通与网络冗余，算的上一个小型的呼叫中心了，一直比较懒写这方面的文章。最近公司正好有做回拨的需求，随便写篇关于这方面的文章。

需求：客户通过网站前台提交电话号码，电话系统先呼叫指定客服分机或响铃组，客服摘机后系统呼叫客户电话号码，客户接听后开始与客服通话。

我们的电话系统用的是freePBX，系统自带回拨功能（callback）功能比较简单，商业模块（WebCallBack）可以实现web提交号码，但这两个模块都只能先呼叫客户，客户接通后才能呼叫客服，无法自定义呼叫顺序，不满足我们的需求，只能自己开发了。好在asterisk支持自动呼叫脚本（.call files），功能实现起来比较容易，先看一下脚本工作流程：

1. asterisk 启动时需加载pbx_spool.so 模块支持自动呼叫脚本，Freepbx是自动加载的 2. 按需求编写呼叫脚本，保存为扩展名为.call的文件 3. 将.call脚本移到到/var/spool/asterisk/outgoing/目录下 4. 系统检测到该脚本并自动执行呼叫流程

呼叫脚本语法：

发起呼叫的参数： Channel: <channel>: 呼叫的通道，可以是分机，trunk，响铃组等等 CallerID: "name" <number> 主叫id，即显示的号码和名称 MaxRetries: <number> 呼叫失败后重试次数，不包括原始呼叫 RetryTime: <number> 等待多久重新尝试呼叫 WaitTime: <number> 等待接听超时的时间 Account: 使用的Accoud code，CDR计费方面会用到 呼叫接通后的参数： Context: <context-name> 使用的拨号方案 Extension: <ext> 拨号方案的目标号码 Priority: <priority> 优先级 Set: 设置变量 Application: 要启动的应用 Data: 应用使用的数据参数 AlwaysDelete: Yes/No 更改时间为将来时，不会删除该文件 Archive: Yes/No 使否将执行过的脚本归档到outgoing_done

来写一个hello world脚本：

channel: SIP/801 ;我的分机号 Callerid: "call" <801> Application: Playback Data: hello-world

将脚本保存为helloworld.call,手动复制到/var/spool/asterisk/outgoing/，系统就会拨打分机801，播放hello world后挂机。

我的freepbx对接了很多的voip供应商，freepbx会生产默认拨号方案：outbound-allroutes，根据用户拨号自动选择呼出线路，如我的规则：使用呼出线路1来打10086的拨号为：1 86 75510086。下面在写一个呼叫脚本：

channel: SIP/801 ;分机 Callerid: "回拨" <801> Context: outbound-allroutes Extension: 18675510086

这个脚本个功能是先呼叫分机801，在分机801接听后，系统开始呼叫10086，10086接听后801就可以与10086通话了。

这个脚本中分机801接听后，系统大概需要5秒才能接通10086，之间没有任何提示，freepbx的系统自带了一些提示，编写一个拨号方案加入提示，编辑：etc/asterisk/extensions_custom.conf，加入：

[saylast4num] exten = _XX.,1,NoOp(say last 4 number of client number works) exten = _XX.,n,Wait(1) exten = _XX.,n,Playback(calling) ;系统提示音 calling exten = _XX.,n,SayDigits(${EXTEN:-4}) ；读拨打号码的后4位 exten = _XX.,n,Goto(autocall_out,${EXTEN},1) ；跳转到自动呼出的拨号方案 [autocall_out] include => outbound-allroutes

修改上面的呼叫脚本为：

channel: SIP/801 ;分机 ;channel: Local/400@from-internal ;本地响铃组400 Callerid: "回拨" <801> Context: saylast4num Extension: 18675510086

执行一下,801分机接听后系统会提示“calling 0086”，然后呼叫075510086，以这个脚本为模版，将18675510086替换为客户的号码，在用python封装成web api，就可以实现从web接收号码，写相应call脚本到/var/spool/asterisk/outgoing/,实现我们所需的回拨功能，python +flask写几十行代码就可以搞定

其实不使用呼叫脚本，使用originate也能实现，一个简单的shell脚本：

#!/bin/bash asterisk -x "channel originate SIP/$1 extension $2@outbound-allroutes"

保存为call.sh ，用法： call.sh 801 18675510086

先呼叫客户在接通内部分机的情况，最方便的是直接花50刀买webcallback模块，这个我不多说了

参考文章：

http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+auto-dial+out